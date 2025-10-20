STUDIU: S-a descoperit „rinichiul universal”

Oamenii de știință au realizat o descoperire incredibilă, ce poate transforma complet metodele de tratament privind transplantul de organe. Astfel, a fost creat un rinichi „universal” ce poate fi compatibil cu orice grupă de sânge.

Cercetătorii care au reușit această performanță fac parte dintr-o echipă internațională de experți din China și Canada. Ei au reușit să modifice un rinichi uman astfel încât să poată fi acceptat, cel puțin în teorie, de orice pacient, indiferent de grupa sanguină pe care o are.

Testele inițiale au fost realizate pe un pacient în moarte cerebrală, după ce s-a obținut acordul familie în acest sens. Organul modificat a supraviețuit și a funcționat preț de câteva zile, oferindu-le astfel oamenilor de știință ideea că ar putea funcționa și în practică.

„Aceste studii și rezultatele lor ne oferă informații importante despre îmbunătățirea, pe viitor, a transplanturilor” susține biochimisul Stephen Withers, din cadrul Universității British Columbia.

Oamenii de știință au transformat un rinichi de tip A într-unul de tip O, folosind anumite enzime ce au rolul de a elimina antigenele care marchează grupa de sânge.

Aceste enzime au fost considerate „foarfece moleculare” ce au rolul de a „tăia” antigenele conferindu-i astfel organului statutul de tip O universal. Este însă nevoie de studii avansate pentru ca această descoperire să fie utilizată și în practică. Oamenii de știință caută acum soluții pentru a testa rinichiul „universal” și pe pacienți vii.