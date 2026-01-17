Studiul oficial care-l contrazice pe Trump: Paracetamolul nu provoacă autism

Un studiu oficial care analizează alte 43 de cercetări, publicat recent în he Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, precizează faptul că paracetamolul este un medicament sigur pentru femeile însărcinate. Astfel, acest produs farmaceutic nu provoacă autism sau tulburări din spectrul autism copiilor.

„Femeile însărcinate ar trebui să se simtă liniștite în urma acestor concluzii” au precizat pentru BBC, oamenii de știință.

Cercetarea amplă are la bază alte 43 de studii și analize prin care s-a studiat impactul pe care paracetamolul l-ar putea avea asupra femeilor însărcinate care iau paracetamol.

„Când am efectuat această analiză, nu am găsit nicio legătură, nu a existat nicio asociere, nu există dovezi că paracetamolul crește riscul de autism” a precizat autorea principală a acestui nou studiu, medicul obstetrician Asma Khali, potrivit BBC.

Controversele din jurul paracetamolului

Un antiiflamator ce care efecte și asupra scăderii febrei, paracetamolul a devenit contestat după ce Donald Trump, președintele SUA , a declarat public faptul că medicamentul prezintă risc pentru femeile însărcinate, întrucât copiii lor s-ar putea naște cu probleme din spectrul autist.

Oamenii de știință din întreaga lume l-au contrazis încă de atunci pe președintele SUA, dar voci din Sănătate apropiate lui Trump au precizat că ar putea „exista riscuri”.

Experții care au conceput acest nou studiu sper ca cercetarea să elimine polemicile apărute în jurul medicamentului definitiv.