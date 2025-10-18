Surse naturale de coenzima Q10 – energie și sănătate din natură

Coenzima Q10, cunoscută și sub denumirea de ubiquinonă, este o substanță naturală esențială pentru producerea de energie în celulele corpului. Ea se găsește în aproape toate celulele, mai ales în inimă, ficat și rinichi, unde energia este folosită în cantități mari. Deși organismul o produce în mod natural, odată cu înaintarea în vârstă sau din cauza stresului, producția sa scade. Din acest motiv, este important să știm care sunt sursele naturale de coenzima Q10 și cum putem menține un nivel optim al acesteia.

Alimente bogate în coenzima Q10

Cele mai bune surse naturale de coenzima Q10 sunt alimentele de origine animală, în special organele, cum ar fi ficatul, inima și rinichii. Carnea de vită, porc, pui sau pește conține, de asemenea, cantități semnificative. Peștii grași, precum somonul, sardinele, tonul și macroul, sunt o alegere excelentă, deoarece aduc și acizi grași omega-3 care susțin sănătatea inimii.

Printre alimentele vegetale, coenzima Q10 se găsește în cantități mai mici, dar totuși benefice, în nuci, alune, semințe de susan și fistic. Legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul, broccoli, conopida și varza, pot contribui și ele la aportul zilnic. Uleiurile presate la rece, cum ar fi cel de soia sau de rapiță, conțin de asemenea coenzimă Q10 în formă naturală.

Importanța coenzimei Q10 pentru organism

Coenzima Q10 joacă un rol esențial în transformarea hranei în energie. Ea ajută la buna funcționare a inimii, a sistemului muscular și a creierului. De asemenea, acționează ca un antioxidant puternic, protejând celulele împotriva stresului oxidativ și a îmbătrânirii premature. Un nivel optim de coenzimă Q10 poate susține imunitatea, poate îmbunătăți rezistența fizică și poate reduce senzația de oboseală.