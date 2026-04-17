Vitamina D3 este esențială pentru imunitate, sănătatea oaselor, funcția musculară și echilibrul hormonal. Corpul o poate produce prin expunere la soare, însă alimentația rămâne o sursă importantă, mai ales în sezonul rece sau pentru persoanele care petrec mult timp în interior.

🟩 Peștele gras – cea mai bogată sursă alimentară

Somonul, macroul, heringul și sardinele conțin cantități ridicate de vitamina D3. Aceste tipuri de pește oferă nu doar vitamina D, ci și acizi grași omega‑3, benefici pentru inimă și creier. Consumul lor regulat poate acoperi o parte importantă din necesarul zilnic.

🟩 Uleiul de ficat de cod – supliment natural tradițional

Uleiul de ficat de cod este una dintre cele mai concentrate surse naturale de vitamina D3. Deși are un gust intens, rămâne o opțiune folosită de generații pentru întărirea imunității și susținerea sănătății oaselor.

🟩 Gălbenușul de ou – accesibil și nutritiv

Ouăle provenite de la găini crescute în aer liber sau hrănite natural pot conține niveluri mai ridicate de vitamina D3. Gălbenușul este partea în care se găsește vitamina, alături de grăsimi sănătoase și antioxidanți.

🟩 Ciupercile expuse la lumină – sursă vegetală specială

Deși majoritatea ciupercilor au cantități mici de vitamina D, cele expuse la lumină ultravioletă pot conține niveluri semnificative. Ele furnizează în special vitamina D2, dar contribuie totuși la aportul total de vitamina D.

🟩 Produsele lactate îmbogățite – sprijin în alimentația zilnică

Unele tipuri de lapte, iaurt sau brânzeturi sunt fortificate cu vitamina D3. Acestea sunt utile mai ales pentru persoanele care nu consumă pește sau nu se expun suficient la soare.

🟩 Carnea și organele – surse moderate, dar valoroase

Carnea de vită, ficatul și alte organe conțin cantități mici spre moderate de vitamina D3. Deși nu sunt surse principale, contribuie la diversificarea aportului