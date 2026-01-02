Surse sănătoase de carbohidrați. Sfaturile medicilor

Carbohidrații reprezintă un element de care avem nevoie pentru a funcționa în condiții optime, însă nu toate alimentele pe care le consumăm reprezintă surse sigure de carbohidrați. Doar unele dintre ele pot conferi acei carbohidrați sănătoși de care corpul are nevoie.

„Am întâlnit multe persoane care spun că nu mănâncă carbohidrați, dar mănâncă în schimb fructe și legume. Și legumele conțin carbohidrați, care sunt foarte sănătoși și vin împachetați cu vitamine, cu minerale și cu fibre. Carbohidrații buni sunt aceștia din legume și din vegetale și din fructe, dar nu în exces” spune dr. Anca Hâncu, medic și nutriționist, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

De asemenea, unele cereale integrale pot fi considerate surse de carbohidrați sănătoși.

„Tot carbohidrați buni sunt și cei din cereale. Vorbim de cei din ovăz, hrișcă sau orez integral. Toți aceștia fac parte dintr-o categorie de carbohidrați de care avem nevoie„ mai spune dr. Anca Hâncu, medic și nutriționist, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.