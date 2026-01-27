Tăierile salariale anunțate de Guvern și riscul de proteste în domeniul medical VIDEO

Măsurile de austeritate menționate de Guvernul României vizează, printre altele, și tăierea cu 10% a salariilor din sectorul public. Parte a acestui sector, Sănătatea va fi la rândul său afectată. Sindicaliștii din cadrul Federației SANITAS amenință cu proteste dacă această măsură privind diminuarea salariilor va fi pusă în aplicare.

„Salariile le știu de mult timp, datorită faptului că am această poziție. Noi acum ne pregătim de mișcări ample de protest. Salariile sunt jignitor de mici și ar fi grav ca Guvernul să le mai scadă cu 10%. Eu îmi doresc din tot sufletul măcar să rămânem aici, pentru că oricum gărzile și sporurile sunt plătite la nivelul anului 2018” a explicat dr. Toni Popescu, președinte Diviza de Medici – Federația SANITAS, director medical interimar Spitalul Clinic „Sf. Pantelimon București”, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Cu salarii neactualizate și cu multe ore petrecute la serviciu, angajații din sistemul medical sunt epuizați.

„De ce nu se aduc la zi? Ar trebui întrebat Guvernul. Încercând să fim alături de colegii noștri, facem demersuri în sensul acesta de cel puțin trei ani. Am venit cu propunerea cu gărzile de 12 ore, a fost Guvernul receptiv, apoi Colegiul Medicilor…Trebuie să înțeleagă toată lumea trebui că așa ceva nu se mai poate. Colegii sunt epuizați” mai spune dr. Toni Popescu, președinte Diviza de Medici – Federația SANITAS, director medical interimar Spitalul Clinic „Sf. Pantelimon București”, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.