Tânără de 29 de ani, salvată de medicii Spitalului Județean Arad

O tânără de 29 de ani, proaspăt devenită mamă, a fost salvată de medicii Spitalului Județean Arad. Aceasta avea o tumoră cerebrală agresivă de mari dimensiuni.

„”Tânăra mamă – aflată încă în perioada de lăuzie – a ajuns de urgenţă la spital cu simptome alarmante: somnolenţă profundă, dureri de cap insuportabile, ameţeli severe şi tulburări majore de vedere. La investigaţii s-a descoperit o tumoră cerebrală agresivă, de mari dimensiuni. Din cauza riscului vital iminent, medicii au intervenit chirurgical, fără întârziere. Operaţia, una complexă şi cu risc ridicat, a fost realizată cu succes de echipa neurochirurgicală dr. Bogdan Adina şi dr. Pantea Cornelia, sub anestezie generală asigurată de dr. Băcean Cosmin” susțin reprezentanții Spitalului Județean Arad.

Pacienta, aflată în prezent în proces de tratament (chimioterapie) a publicat un mesaj pe pagina sa de socializare.

„Sunt în a doua cură de chimioterapie şi mai am de făcut destule. După o operaţie pe creier cu o tumoare cerebrală de 8 cm, realizată de către doamna doctor Adina Bogdan, un înger printre oameni care m-a salvat şi lăsat cu toate funcţiile motorii şi cele de vorbire, puteam fi o legumă mută (am eu acest umor negru)! (…..) Să vă rugaţi Domnului mereu nu doar atunci când vă este greu. Să fiţi milostivi, să primiţi lucrurile aşa cum sunt, să mulţumiţi chiar şi pentru putinul pe care îl aveţi, alţii nu au deloc. Eu în toată perioada asta critică am mers cu încredere în Dumnezeu, El m-a întărit şi mi-a dat puterea să trec prin asta zâmbind. Vreau să le mulţumesc tuturor oamenilor care au fost alături de noi. Dumnezeu vă va răsplăti”, este mesajul pacientei.