 Test de sânge care poate depista rapid boala Alzehimer

Un test de sânge revoluționar și-a dovedit eficiența în depistarea unei proteine care joacă un rol cheie în depistarea bolii Alzehimer, așa cum fac metodele de diagnostic invazvie folosite în prezent.

Peste 1500 de lire sterline se cheltuie în Marea Britanie pentru depistarea bolii Alzheimer prin metode precum puncția lombară sau scanările PT.

Astfel, cercetătorii dela University College London evaluează alternativa unui test dr sânge care poate măsura proteina p-tau217, asociată cu boala Alzheimer. Acest test poate oferi rezultate precise, așa cum se întâmplă în cazul metodelor actuale de testare. „Testul de care dispunem este eficient pentru că oferă aceleași informații precum metodele standard de testare pe care le utilizăm și în prezen” susține profesorul Jonathan Schott de la UCL.

Pentru a fi convinși de eficiența acestui test, cercetătorii UCL au inițiat un test în care au inclus 1120 de participanți din centre monitorizate de Institutul Național de Sănătate al Marii Britanii. O parte dintre participanți vor primi rezultatul în trei luni, restul pe parcursul unui an.

Testul nu va prezice însă cine ar putea face Alzheimer în viitor, dar poate confirma diagnosticul în cazul unor persoane cu probleme de memorie sau de gândire.