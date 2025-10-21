Teste de ultimă generație pentru depistarea tuberculozei, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

Instititul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București a primit o donație constând în 18500 de teste GeneExpert pentru depistarea rapidă a tuberculozei. Testele au fost donate cu sprijinul Ambasadei Japoniei în România și al Organizației Mondiale a Sănătății.

Cu ajutorul acestor teste tuberculoza poate fi diagnosticată rapid. De asemenea, testele ajută și la depistarea formelor rezistente la tratament. Astfel, terapia medicamentoasă poate fi inițiată mult mai repede.

Această donație reprezintă un gest de solidaritate internațională, dar și de consolidare a relațiilor dintre Japonia, România și OMS.

Țara noastră ocupă primul loc la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește incidența cazurilor de TBC, cu 44 de noi cazuri la 100 mii de locuitori.