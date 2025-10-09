Transplant de ficat de la porc la om. Pacientul a trăit 171 de zile

Un bătrân de 71 de ani, cu grave probleme ale ficatului din cauza cărora nu putea fi operat convențional și căruia nu i se putea transplanta un ficat uman, a primit organul provenit de la un porc.

Medicii care au realizat transplantul de ficat de la porc, la om au folosit organul unui porc din rasa Diannan, modificat genetic. Ficatul animalului avea modificări genetice, realizate cu scopul de a reduce riscul de respingere de către sistemul imunitar.

Transplantul a funcționat bine în prima lună, ficatul producând bilă și alte proteine importante pentru coagularea sângelui.

După ziua 38 au apărut însă complicațiile, generate de anumite reacții imune și deteriorarea vaselor de sânge. Aceste complicații au fost însă gestionate cu tratamente, dar pacientul a suferit o hemoragie internă gravă și a murit în ziua 171.

„Cazul ne demonstrează faptul că ficatul de porc modificat genetic poate funcționa într-un corp uman pe o perioadă mai extinsă” susțin cercetătorii care au realizat intervenția, potrivit Euronews.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, mii de oameni mor în fiecare an așteptând un transplant de ficat. Doar în China, sute de mii suferă de insuficiență hepatică, însă doar aproximativ 6.000 primesc un transplant. Oamenii de știință speră că această practică ar putea, în viitor, să reducă deficitul de organe și să ofere o șansă la viață celor aflați în nevoie.