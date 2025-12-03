Tratamente personalizate împotriva căderii părului VIDEO

Pe piață există o multitudine de remedii care promit că previn căderea părului sau regenerarea sa. Medicii ne recomandă să mergem la control pentru a beneficia de un tratament personalizat care să ne ajute într-o astfel de problemă.

„Tratamentul este unul mixt. Putem să avem soluții ce se aplică la baza firului de păr, la noi acasă. Și se masează, totul fără nicio problemă. Dar aceste soluții nu sunt o minune” susține dr. Adelina Popa, medic specialist în dermato-venerologie și estetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

O eficiență mai mare în astfel de cazuri o au tratamentele care sunt prescrise de medic și care sunt preparate apoi în farmacie

„Ceea ce funcționează mai bine sunt produsele magistrale. Ele conțin anumite substanțe ce sunt potrivite pacinetului care ajunge la cabinet. Siunt tratamente personalizate fiecărui pacient” mai spune dr. Adelina Popa, medic specialist în dermato-venerologie și estetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.