Trecerea la ora de iarnă și impactul asupra sănătății

Trecerea la ora de iarnă pare să aibă un impact direct asupra stării noastre de sănătate. Această modificare pare că perturbă ritmul circadian, producția de hormoni și starea de spirit.

Oamenii de știință din cadrul Standford Medicine arată că schimbarea orei poate provoca rate mai mari de accident vascular cerebral sau chiar obezitate. Acest studiu a comparat ora standard permanentă, ora de vară permanentă și schimbarea bianuală actuală. Cercetarea a evidențiat că schimbările de oră sunt cea mai neinspirată opțiune.

Datele oamenilor de știință au arătat că prin adoptarea unei ore standard permanente s-ar putea preveni aproximativ 300 de mii de accidente vasculare cerebrale anunaș și s-ar reduce obezitatea cu aproximativ 2,5 milioane de persoane.

Un alt studiu realizat anul acesta de Universitatea Liverpool și Universitatea Oxford a arătat că schimbarea orei poate afecta femeile, cauzându-le mai mult stres și stări de confuzie.

În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei, pentru că tot mai multe studii au arătat că economia de energie este minimă (principalul motiv din cauza căruia s-a decis schimbarea orei) iar impactul asupra stării de sănătate este semnificativ.

åDeși Parlamentul European a votat pentru eliminarea schimbării orei în 2021, decizia finală nu a fost încă aplicată — statele membre trebuie să se pună de acord dacă rămân permanent la ora de vară sau la ora de iarnă.