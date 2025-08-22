Trend inedit pe TikTok. Adulții combat stresul cu ajutorul suzetelor

Tot mai multe clipuri în care adulții apar folosind suzete pentru a se relaxa au devenit populare pe rețeaua TikTok. Acest trend a început inițial în China, dar datorită viralizării filmulețelor, adulții și din alte părți ale globului consideră că suzetele îi pot ajuta să se relaxeze și să scape de anxietate.

Foarte mulți dintre cei care le folosesc susțin faptul că îi ajută să se relaxee și să scape de grijile zilnice, în timp ce pentru alți oameni sunt considerate un remediu împotriva anxietății și-i ajută să doarmă mai bine.

Trendul a devenit foarte popular datorită clipurilor de pe TikTok în care adulții apar cu suzete în gură în situații stresante precum aglomerația din trafic, la birou sau atunci când sunt foarte epuizați.

Medicii susțin însă că oamenii ar trebui să caute alte metode de relaxare, pentru că utilizarea suzetelor, mai ales în timpul somnului le poate pune viața în pericol. „Dormitul cu suzeta în gură poate afecta respirația și există riscul de sufocare. De asemenea, utilizarea lor prelungită poate afecta mușcătura și crea probleme la nivelul maxilarului” susține dr. Tang Caomin, medic stomatolog în Sichuan, China.

Trendul pare însă că a depășit recent granițele Chinei, tot datorită promovării sale pe TikTok. Mai mulți adulți din America s-au filmat purtând în gură suzete și precizând faptul că se simt foarte bine și că-i ajută să se relaxeze. „Facem orice pentru a fi relaxați și nu mă simt rușinat” a spus unul dintre utilizatori.