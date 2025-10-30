Trupul neînsuflețit al medicului Ștefania Szabo, depus la Biserica Spitalului Județean

Trupul neînsuflețit al medicului Ștefania Szabo a fost depus la Biserica Spitalului Județean Buzău. Dr. Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în camera de gardă a unității medicale.

Familia medicului Ștefania Szabo a ridicat în această dimineață trupul neînsuflețit de la Serviciul de Medicină Legală Buzău, fiind ulterior depus la Biserica Spitalului Județean de Urgență din curtea unității medicale.

Cadre medicale dar și oameni din afara spitalului au venit să-i aducă un ultim omagiu, depunând coroane de flori și aprinzând lumânări.

Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, în jurul prânzului, la Biserica Bălăneanu, după care urmează înhumarea la Cimitirul „Tudor Vladimirescu”, din sectorul 5, pe Şoseaua Antiaeriană.

Dr. Lavinia Ştefania Szabo a fost un medic respectat şi un profesionist desăvârşit, iar dispariţia sa lasă un gol profund în comunitatea medicală buzoiană.