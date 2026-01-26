Tu știi care este cea mai sănătoasă legumă? O găsești ușor în orice supermarket

Toate legumele sunt sănătoase, iar consumate în diferite combinații pot îmbunătăți starea de bine și sănătatea organismului. Nutriționiștii recomandă diete bazate în special pe spanac.

O analiză realizată de specialiștii binecunoscutului site medical Medical News Today arată că toate legumele conțin vitamine, minerale și fibre sănătoase, dar unele dintre ele au extra beneficii.

Aceste legume pot să ofere mai multe avantaje pentru sănătate oamenilor, în funcție de felul în care sunt consumate în diete.

Pe primul loc specialiștii pun spanacul pentru că are un conținut ridicat de calciu, vitamine, fier și antioxidanți.

Aceeași sursă citată explică faptul că spanacul poate fi combinat într-o varietate de diete. Consumat crud, spanacul are doar 6,9 calorii și este recomandat mai ales persoanelor care vor să scape de kilogramele în plus.

Cum să consumi spanacul

De cele mai multe ori, oamenii preferă să includă spanacul în diferite tipuri de salată sau sandvișuri. De asemenea, se recomandă și smoothie-urile cu spanac. Chiar și gătit la abur sau la cuptor, spanacul își menține proprietățile benefice pentru organism. Este un ingredient ideal pentru supe și chiar pentru paste.

Beneficiile spanacului

Consumul regulat de spanac ajută la menținerea unui sistem imunitar puternic prin aportul ridicat de vitamina C. În același timp, vitamina A sprijină sănătatea ochilor și a pielii, iar vitamina K joacă un rol esențial în coagularea sângelui și în menținerea densității osoase.

În plus, fierul din spanac ajută la prevenirea anemiei și la transportul eficient al oxigenului în organism, iar conținutul mare de fibre favorizează digestia și menține un tranzit intestinal echilibrat, antioxidanții precum luteina și zeaxantina protejează celulele împotriva stresului oxidativ și reduc riscul unor afecțiuni cronice,