Studiile din medicină și-au îndreptat atenția și către descoperirea unor noi metode terapeutice pentru bolile oncologice. Tumor board, o nouă abordare în tratamentul cancerului de sân, presupune crearea unor echipe de specialiști, din mai multe ramuri ale medicinei, care stabilesc de comun acord terapia potrivită pentru fiecare caz în parte.

Abordarea multidisciplinară în cancerul de sân a generat crearea de terapii personalizate. Sunt considerate mai eficiente pentru pacientele diagnosticate cu această afecțiune.

Această echipă de specialiști poartă denumirea de tumor board. Din tumor board fac parte mai mulți medici. Este vorba despre chirurgi, radiologi, oncologi, nutriționiști și chiar psihologi.

„Abordarea pe care ne-o dorim pentru fiecare caz este abordarea multidisciplinară și decizia de tratament trebuie luată în comun. Mai mulți medici de mai multe specialități decid împreună care este cea mai bună variantă pentru fiecare pacientă” susține dr. Monica Chirilă, medic specialist radioterapie Clinica Amethyst Cluj, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Depistarea metastazelor

Pe lângă tratamentul personalizat, rolul tumor board-ului este de a depista rapid și posibilele metastaze. Pacienta este examinată de medici atent.

„Pacienta trebuie să fie investigată complet. Mai ales în cazul în care celulele identificate prin biopise ne spun că există un risc mai mare de metastaze. Se face în momentul diagnosticului. Atunci, trebuie să facem evaluarea pentru depistarea lor” mai spune dr. Monica Chirilă, medic specialist radioterapie Clinica Amethyst Cluj, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.