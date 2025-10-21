UE ia în considerare interzicerea etanolului în dezinfectantele pentru mâini din cauza riscului de cancer

Publicația Financial Times susține că Uniunea Europeană ia în considerare interzicerea utilizării etanolului ca ingredient activ pentru dezinfectanții pentru mâini din cauza riscurilor crescute de cancer.

În 10 octombrie, Agenția Europeană pentru Produse Chimice a emis o recomandare internă potrivit căreia etanolul este o substanță toxică ce ar putea crește riscul de cancer și de complicații în timpul sarcinii. Astfel, el trebuie înlocuit din produsele de curățare și din alte produse.

Comitetul Agenției Europene pentru Produse Chimice se va reuni săptămânile viitoare pentru a stabili exact ce măsuri trebuie luate. Instituția va evalua impactul etanolului asupra corpului, mai ales atunci când este folosit ca ingredient în produsele biocide, așa cum sunt dezinfectanții pentru mâini. Dacă studiile și analizele vor demonstra că într-adevăr poate produce cancer sau poate afecta reproducerea umană va recomanda înlocuirea ingredientului.

Evaluările sunt încă în curs şi că nu s-a ajuns la nicio concluzie, a precizat ECHA. Decizia finală va fi luată de Comisia Europeană în urma avizului ştiinţific al comitetului de experţi.

