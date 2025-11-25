Un nou manager medical pentru Spitalul Județean Buzău

La aproximativ o lună de la moartea medicului Ștefania Szabo, fostul director medical al Spitalului Județean de Urgență din Buzău, a fost numit în această funcție un alt medic.

Este vorba despre medicul specialist de ortopedie-traumatologie Mădălin Claudiu Vasile. Numirea sa s-a făcut printr-o dispoziție a managerului unității medicale.

„În calitate de director medical, dr. Vasile Mădălin Claudiu îşi propune asigurarea continuităţii şi calităţii activităţii curente a spitalului – optimizarea fluxurilor de lucru, coordonarea eficientă a personalului medical, monitorizarea respectării protocoalelor medicale şi standardelor de calitate, atragerea şi consolidarea personalului medical pe specialităţile deficitare – U.P.U, Cardiologie, Oncologie, Neurologie, O.R.L, Diabet Nutriţie şi Boli Metabolice, Radiologie şi Imagistică Medicală, prin politici de recrutare şi motivare a medicilor tineri” potrivit unui comunicat de presă al instituției.