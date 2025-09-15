Un nou spital va fi construit anul viitor la Alba Iulia. Investiția valorează 55 milioane de euro

Un proiect privind construcția unui spital nou la Alba Iulia, în valoare de 55 milioane de euro, va fi încheiat de anul viitor. Proiectul a fost finanțat inițial prin PNRR, dar Ministerul Sănătății a mutat investiția le lista proiectelor ce vor beneficia de fonduri prin Programul Operațional Sănătate.

„Acest nou corp va aduce pentru pacienții din județul Alba și din zona înconjurătoare săli moderne de tratament, spații sigure pentru internare și aparatură medicală actuală, astfel încât accesul la îngrijiri de calitate să devină realitate” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Oficialul a explicat faptul că niciunul dintre proiectele PNRR nu va rămâne fără finanțare, în acest moment inițiindu-se demersuri pentru identificarea altor surse pentru continuarea investițiilor.

„Obiectivul nostru este ferm: niciun proiect început nu rămâne în urmă. Toate investițiile deschise în sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană.” a mai spus Alexandru Rogobete.