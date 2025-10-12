Un nou studiu confirmă riscul de boli cardiace provocat de fumat

Persoanele care fumează prezintă un risc mai mare de a sufero boli cardiace din cauza fumatului. Este concluzia la care au ajuns cercetătorii Universității din Maitoba, Canada, în urma unui studiu care a vizat teste de urină pentru a depista expunerea la nicotină.

Deși s-au făcut numeroase studii cu privire la faptul că fumatul contribuie la apariția bolilor de inimă, foarte puține cercetări au evidențiat acest aspect pe baza unei verificări biologice.

Medicul Setor Kunutsor, epidemiolog cardiovascular la Colegiul de Medicină Max Rady a analizat datele la aproximativ 3000 de adulți din Olanda, cu vârsta de 49 de ani, fără antecedente de boli de inimă.

Statutul de fumător a fost evaluat prin două metode: autoraportare şi testarea urinei pentru cotinină, o substanţă derivată din nicotină care serveşte drept marker al expunerii la tutun. Participanţii au fost clasificaţi drept nefumători, foşti fumători, fumători uşori sau fumători înrăiţi. Echipa de cercetare a subliniat faptul că metoda de autoraportare poate subestima relaţia reală, deoarece unii participanţi tind să nu recunoască faptul că fumează.

Pe parcursul unei perioade medii de urmărire de şapte ani, peste 800 de persoane au dezvoltat hipertensiune. Analiza a arătat că atât fumatul uşor, cât şi cel intens au fost asociate cu un risc crescut de apariţie a tensiunii arteriale ridicate, indiferent dacă statutul de fumător a fost stabilit prin autoraportare sau prin testul de urină.

În perspectivă, tehnologii emergente precum biosenzorii purtabili, ar putea permite monitorizarea continuă a expunerii la fumat şi ar contribui la îmbunătăţirea evaluării riscului cardiovascular. Studiul oferă astfel o bază solidă pentru utilizarea unor astfel de metode obiective, faţă de metoda chestionarelor de autoraportare, în cercetarea şi prevenirea hipertensiunii asociate fumatului.