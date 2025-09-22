Vaccinul antigripal, în sfârșit în farmacii

Cu un pas mai aproape de sezonul rece, farmaciile din România au făcut demersuri pentru a introduce vaccinul antigripal. Serul de anul acesta are formulă trivalentă, oferind protecție pentru trei tulpini de virus gripal, nu patru așa cum se întâmpla în alți ani.

Prețul vaccinului antigripal pentru sezonul rece 2025-2026 nu este mai mare de 70 de lei. Vaccinul este 100% gratuit pentru minori, femeile însărcinate, pensionarei sau bolnavii cronici.

Vaccinul se poate achiziționa pe baza unei rețete de la medicul de familie, apoi pacientul fiind nevoit să revină la medic pentru administrarea serului. În multe cabinete de medicină de familie s-au făcut deja primele programări în acest sens.

Pentru sezonul rece 2025-2026, vaccinul antigripal oferă protecție pentru trei tulpini de virus gripal. Până acum, serul era adaptat pentru a oferi protecție pentru patru tulpini de virus gripal. Decizia a fost luată în baza recomandărilor făcute de Organizația Mondială a Sănătății încă din februarie 2025.

