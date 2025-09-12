Vaccinul hepatitic A, beneficii, contraindicații și reacții adverse

Spitalul Victor Babeș continuă campania de informare despre importanța vaccinării și aduce în atenție vaccinul hepatitic A. Deși nu este inclus în programul național obligatoriu, acest vaccin este recomandat persoanelor cu risc crescut de expunere la virus, cum sunt cadrele care lucrează în colectivități de copii, angajații din instituții pentru persoane cu nevoi speciale, cei din serviciile de canalizare, salubritate sau sector alimentar, dar și persoanele care călătoresc în zone cu incidență ridicată a hepatitei A.

Beneficii ale vaccinării

Vaccinul protejează împotriva hepatitei acute A, o infecție care nu devine cronică, dar care poate fi severă la adulți. Administrarea se poate face la orice vârstă, iar schema de vaccinare presupune două doze la interval de șase până la treizeci și șase de luni, în funcție de producător. Vaccinul se administrează intramuscular, în regiunea deltoidiană.

Efecte adverse posibile

Nu au fost raportate efecte adverse severe după administrarea vaccinului hepatitic A. Totuși, unele persoane pot prezenta simptome ușoare sau moderate, precum iritabilitate, dureri de cap, oboseală, greață, vărsături, diaree sau durere la locul injectării. În cazuri mai rare, pot apărea simptome asemănătoare unei răceli.

Contraindicații la administrare

Vaccinul nu se administrează persoanelor care au o alergie cunoscută la oricare dintre componentele serului. De asemenea, în cazul pacienților cu boli febrile acute severe, vaccinarea trebuie amânată.