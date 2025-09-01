VIDEO Adela Hanafi și-a transformat propria durere într-o șansă pentru copiii cu dizabilități

O emoționantă poveste despre curaj și ambiție a fost împărtășită duminică seara, la Medika TV, în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”. În studio a fost prezentă Adela Hanafi, fondatoarea Școlii și Asociației CONIL. Aceasta a mărturist cum a luat naștere proiectul său, pornind de la propria experiență de viață. Mamă a unui copil special, Adela Hahafi a creat un adevărat ecosistem dedicat copiilor cu dizabilități.

„Ceea ce am trăit eu, trăiește orice mamă a unui copil special. Sunt momente de disperare când afli un diagnostic, când vezi că al tău copil nu poate face lucruri pe care le poate face cu ușurință. Sunt sentimente de neputință” a mărturisit Adela Hanafi, fondatoarea Școlii și Asociației CONIL.

Suport emoțional pentru mamele copiilor speciali

În cadrul discuției pe care a purtat-o cu Ioana Maria Moldovan, Adela Hanafi a transmis mesaje de încurajare pentru mamele copiilor cu nevoi speciale.

„Pe de altă parte, trebuie să te înarmezi cu speranță, pentru că fără ea nimeni nu ar putea merge mai departe. Și atunci după un prim proces în care te confrunți cu un diagnostic, te confrunți cu ideea că trebuie să-l accepți, în mintea mea a fost că trebuie să găsesc niște soluții pentru copilul meu și pentru întreaga familie” mai spune Adela Hanafi, fondatoarea Școlii și Asociației CONIL, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Un copil special reprezintă o provocare pentru întreaga familie. Adela Hanafi a mărturisit, cu sinceritate, faptul că viața s-a de familie s-a destrămat în momentul în care fiul său special a venit pe lume.

„Apariția unui astfel de copil duce la o perturbare generală a întregii familii. Nu ești numai tu în suferință, ci o întreagă familie. Cele mai multe familii se despart, a fost și cazul meu, pentru că nu în totdeauna ambii parteneri își asumă o astfel de situație. Unii acceptă, alții mai puțin” a mai spus Adela Hanafi.