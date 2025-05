VIDEO Alina Dumitriu, activistă pentru persoanele vulnerabile: „Accesul la metadonă este limitat, în România”

Cu o experiență de peste 20 de ani în sprijinul persoanelor din comunități vulnerabile, Alina Dumitriu, activistă și fondatoarea Asociației „Sens Pozitiv”, a vorbit public despre limitele pe care statul român le are în ceea ce privește sprijinul persoanelor care consumă droguri. În opinia sa, accesul la terapia de substituție, cu metadonă, este limitat în țara noastră,

„Sperăm ca pe viitor să existe mai multă metadonă la noi în țară. În momentul acesta nu avem. În momentul acesta ARAS oferă de 4 ori mai multă metadonă decât structurile ANA care acum s-a închis, iar oamenii respectivi se mută. Dar trebuie să creăm noi locuri de tratament. Conform ultimelor statistici oficiale se spune că sunt 19000 de consumatori în România. Iar noi dăm metadonă la 1300. Serviciile nu sunt conform standardelor internaționale, nu sunt suficiente și sunt oferite, în general, de ONG-uri” a explicat Alina Dumitriu, în cadrul emisiunii „Medika AntiDrog”.

„Nu toți consumatorii sunt infractori”

Cea mai mare realizare a activiștilor precum Alina Dumitriu a fost mutarea Agenției Naționale Antidrog de la Ministerul Afacerilor Interne către Ministerul Sănătății. Această măsură a fost luată de autoritățile centrale după 20 de ani de acțiuni de lobby ale activiștilor. Mai mult, Alina Dumitriu a subliniat încă o dată că „nu toți consumatorii de droguri sunt infractori”, iar acest demers trebuia realizat mult mai devreme.

„Am reușit, după ce noi activiștii am cerut de 20 de ani să se mute Agenția Națională Antidrog de sub Ministerul Afacerilor Interne, pentru că nu toți consumatorii de droguri sunt infractori. Or fi unii, cum sunt și cei care nu consumă, dar nu toți. Faptul că ai consumat sau consumi substanțe nu de face infractor„ a mai spus activista Alina Dumitriu.