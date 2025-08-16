VIDEO Aparatul dentar NU este o modă sau un moft. Ce spun specialiștii?

Peste tot în jurul nostru vedem copii sau adolescenți care poartă aparate dentare. Deși tindem să credem că aparatul dentar a devenit un accesoriu la modă, în realitate nu este deloc așa. Medicii stomatologi explică faptul că foarte mulți copii, adolescenți și tineri au probleme dentare pentru a căror rezolvare este necesară purtarea aparatului dentar. Aparatul dentar este un instrument terapeutic, nu un moft.

„Tratamentul ortodontic este unul medical, deci îl indicăm doar atunci când observăm o anomalie dentară, o erupție a dinților într-un mod corect, când dinții nu sunt corect aliniați, când mușcătura nu este corectă” susține dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog specializare în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Aparatul dentar, o necesitate

Chiar dacă unii oameni consideră că medicii recomandă aparatul dentar fără a fi nevoie de el, situația nu este deloc așa. Această recomandare vine în urma unor consultații amănunțite și a unor decizii medicale foarte bine gândite. Numărul mare de persoane care poartă aparat dentar este generat de numărul mare de afecțiuni dentare care impun purtarea aparatului dentar.

„Nu există medici care să recomande purtarea unui aparat dentar doar pentru un moft al copilului. Însă, frecvența anomaliilor dentare este mare, undeva la 80%. Ca urmare, fiind așa de frecvente, cu siguranță acesta este motivul pentru care vedem atât de multe aparate dentare la foarte mulți copii și adolescenți” mai spune dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog specializare în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.