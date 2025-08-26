VIDEO Atașamentul prenatal și rolul său în dezvoltarea relației mamă-copil

Atașamentul prenatal apare, de cele mai multe ori, încă din primele săptămâni de sarcină. Specialiștii susțin că această formă de atașament este benefică pentru relația pe care mama o va dezvolta în viitor cu bebelușul pe care îl aduce pe lume.

„Atașamentul prenatal este important este o legătură specială a mamei cu fătul din perioada intrauterină. Ea face o proiecție mentală asupra lui, are sentimente„ spune dr. Carmen Cristea, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Mișcările fătului, o binecuvântare

Fiecare femeie însărcinată se bucură atunci când simte mișcările pe care le face în burtică bebelușul nenăscut. Senzația este una importantă pentru îmbunătățirea atașamentului prenatal.

„Faptul că mama percepe mișcările fetale, asta se întâmplă de la 17 săptămâni, dar sunt suave. Cumva mai intens le percepe după 20 de săptămâni. Perceperea mișcărilor ajută enorm la conexiunea cu bebelușul pentru că știi că e acolo, îl simți„ mai spune dr. Carmen Cristea, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.