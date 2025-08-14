VIDEO Avantajele chirurgiei laparoscopice și chirurgiei robotice în tratamentul cancerelor

Chirurgia laparoscopică și cea robotică au revoluționat lumea medicală. Aceste tipuri de intervenții se pot utiliza cu succes și în tratamentul tumorilor canceroase. Iar avantajele pe care le oferă sunt multiple.

Dincolo de faptul că pacientul se recuperează mai repede, iar inciziile sunt mici, cel mai mare avantaj al chirurgiei robotice și chirurgiei laparoscopice constă în faptul că ambele oferă o expunere mai mare a zonei în care medicul intervine.

„Lăsând la o parte avantajul pe care îl știe toată lumea despre chirurgia robotică și laparoscopică, că nu mai există incizii și complicații și pacientul se recuperează bine, unul din avantajele semnificative, despre care se vorbește prea puțin, este cât de bine vede un chirurg locul unde operează. Pentru că având acea camera se poate apropia foarte mult în așa fel încât tu poți lucra foarte fin. Să vezi vase pe care cu ochiul liber nu le poți vedea, să vezi locuri unde altfel n-ai putea vedea deschis, pentru că laparoscopul având și diferite unghiului de vedere poate să se uite după colț” spune dr. Alexandru Onofrei, medic specialist chirurgie generală și oncologică, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

De asemenea, datorită felului în care ustensilele utilizate în chirurgia robotică au fost confecționate, medicul are o mai bună manevrabilitate în câmpul operator.

„Chirurgia robotică te ajută și datorită manevrabilității penselor și brațelor robotului care conferă o mișcare de 360 de grade. Iar mișcările sunt mai bine executate” mai spune dr. Alexandru Onofrei, medic specialist chirurgie generală și oncologică, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.