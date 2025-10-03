VIDEO Bătrânețea, cauza principală a durerilor de spate

Trecerea timpului își pune amprenta asupra organismului nostru. Cele mai comune simptome ale bătrâneții sunt durerile. În cazul spatelui, durerile apar din cauza problemelor degenerative ale coloanei vertebrale.

„În general, problemele degenerative ale coloanei dau cele mai multe dureri de spate. Bineînțeles că sunt și alte cauze mai puțin plăcute, mai serioase, mai grave. Din păcate, simptomatologia este destul de comună pentru multe afecțiuni, astfel că e greu uneori să faci diferența între o problemă simplă sau una mai gravă, în funcție și intensitatea durerii” spune dr. Alexandru Cristescu, medic primar neurochirurgie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Toleranța la durere este însă diferită. Astfel, persoane care au probleme serioase pot resimți o durere mai ușoară, în timp ce persoanele care nu au probleme grave se pot confrunta cu dureri foarte mari.

„Sunt persoane cu afecțiuni mai grave care pot fi tolerante cu fenomenul dureroase sau persoane cu probleme mai ușoare, dar care resimt durerea puternic” mai spune dr. Alexandru Cristescu, medic primar neurochirurgie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”