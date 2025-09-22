VIDEO Bianca Poptean, psiholog: „Relația dintre un copil și mama lui este esențială”

Dezvoltarea sănătoasă din punct de vedere emoțional a unui copil depinde foarte mult de relația pe care o are cu părinții, în special cu mama. Ceea ce învățăm acasă în primii ani de viață reprezintă baza formării noastre ca viitori adulți.

„Relația dintre un copil și mama lui este esențială. Părinții sunt pentru noi până pe la7 ani sunt Dumnezeu pe pământ. Iar noi ca oameni adulți suntem ca o casă și fundația se creează în copilăria mică, iar părinții lasă urme care rămân pentru totdeauna. Ele se transformă în credințe limitative, în scenarii de viață, în programe noi le rulăm continuu, până când ne dăm seama că poate nu ne sunt benefice, pentru că asta a fost experiența lor” spune psihologul Bianca Poptean, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Schimbă ce nu-ți place

Anumite comportamente pe care le descoperim și pe care le-am moștenit de la părinți pot fi schimbate. Procesul este unul de durată și implică multă muncă și disciplină. Dar totul devine posibil dacă dorim schimbarea cu adevărat.

„În momentul în care îți dai seama de toate acestea le poți schimba. Dar, asta vine la pachet cu multă muncă și cu motivație. Eu și în cabinet văd că femeile sau bărbații care au copii au mai multă motivație să transforme aceste programe care poate nu le sunt benefice, din iubire pentru copiii lor” mai spune terapeuta Bianca Poptean.