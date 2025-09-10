VIDEO Boala specifică vârstnicilor care apare în tinerețe

Artroza este asociată cu înaintarea în vârstă, dar primele semne ale bolii apar încă din tinerețe. Are o progresie lentă, de aceea este descoperită la vârste înaintate. Simptomul care-i aduce pe pacienți la medic este durerea intensă resimțită la nivelul articulațiilor. Când s-a instalat durerea, boala se află însă într-un stadiu avansat.

„Artroza reprezintă degradarea cartilajului de la nivelul articulațiilor. Procesul începe în jurul vârstei de 30 de ani și apare pe fondul unei suprasolicitări,prin eforturile pe care le facem” spune dr. Mihai Râșcu, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cauzele sunt legate de degradarea cartilajului. Procesul este ireversibil și are legătură cu multe modificări care se produc în orgaism.

„Când cartilajul nu mai este stimulat hormonal, când își pierde din rezistență și din elasticitate, începe să se degradeze continuu. Din păcate dă semne foarte târziu și se descoperă târziu” mai spune dr. Mihai Râșcu, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De foarte multe ori, pacienții ajung la medic într-un stadiu avansat al bolii. De fapt, oamenii se prezintă la cabinet atunci când apare durerea. Durerea este un simptom care arată cât de avansată este, de fapt, artroza.

„Când începe durerea boala este într-un stadiu avansat. Mulți pacienți spun că durerea a părut brusc și se miră că îi doare din senis și că până atunci nu aveau această problemă„ mai spune dr.Mihai Râșcu, medic primar ortoped.