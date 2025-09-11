VIDEO Cancerul mamar, cea mai răspândită boală oncologică în rândul femeilor din România

Cancerul este una dintre bolile a căror incidență se menține ridicată în țara noastră. Anual, medicii diagnostichează peste 12 mii de noi cazuri. În ceea ce privește bolile oncologice specifice femeilor, datele arată că pe prima poziție se află cancerul de sân. În prezent, boala poate fi diagnosticată în faze incipient, crescând speranța de viață a paicentelor.

„Din păcate incidența bolilor oncologice este foarte mare. Anual se descoperă 12500 de cazuri noi, iar cancerul mamar ocupă locul 1 din punct de vedere al tipurilor de boli oncologice diagnosticate” susține dr. Emoke Palyi Kiss, medic specialist oncologie medicală Clinica Amethyst Cluj, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Câte tipuri de cancer mamar există?

Datele arată că există patru tipuri de cancer semnificative, în funcție de profilul lor molecular. Importanța identificării corecte a tipului de cancer este majoră, pentru că astfel medicul specialist va administra tratamentul corect și potrivit pentru paciente.

„Dacă vorbim de profilele moleculare, vorbim de 4 tipuri principale de cancer mamar. Este foarte importantă identificarea corectă a categoriei bolii, pentru că tratamentul depinde foarte mult de aceste categorii” spune dr. Emoke Palyi Kiss, medic specialist oncologie medicală Clinica Amethyst Cluj, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Astăzi, cancerul mamar poate fi prevenit și chiar vindecat, dacă pacientele se adresează medicilor în timp optim, pentru controale regulate. Există chiar și programe de screening care vin în ajutorul femeilor, astfel încât să descopere orice problemă de sănătate cât mai repede.