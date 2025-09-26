VIDEO Cancerul pulmonar, cea mai agresivă boală oncologică

FacebookEmailWhatsApp

Cancerul pulmonar este cea mai gravă boală oncologică, din cauza agresivității cu care se manifestă. Pacienții o descoperă însă mult prea târziu pentru ca medicii să mai poată face ceva pentru a le salva viața.

„Este o boală gravă și cred că e deja comun știut că este prima cauză de mortalitate prin cancer în lume și în România. Este un cancer destul de grav ca și evoluție din cauza agresivității a celulelor care îl provoacă„ spune dr. Bogdan Tănase, medic primar chirurgie toracică, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Specialiștii susțin faptul că în peste 70% din cazuri nu se mai poate interveni chirurgical pentru îndepărtarea tumorilor, pentru că pacienții ajung prea târziu la doctor pentru investigații amănunțite.

„Din păcate este descoperit foarte târziu, în cazuri foarte avansate de multe ori. Din pacienții care sunt diagnosticați cu această boală și cer sprijinul medicilor, nu doar în România, dar peste tot în lume, numai 25% sunt operabili în momentul diagnosticului. Restul de 75% sunt inoperabili fie prin extensia bolii în regiunea plămânilor, fie prin extensia la distanță, adică prin metastaze” mai spune dr. Bogdan Tănase, medic primar chirurgie toracică, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta Okinawa și cine o poate ține?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro