VIDEO Cantitatea prea mare din farfurie, risc ridicat pentru controlul greutății

În lupta cu kilogramele în exces, specialiștii ne recomandă să face o reevaluare a cantității de mâncare pe care o consumăm zilnic. Oamenii sunt tentați astăzi să facă excese din punct de vedere al numărului de calorii. Și pentru că ceea ce este în exces dăunează organismului, și foarte multă mâncare se observă apoi când ne urcăm pe cântar.

„Dacă vrem să mâncăm bine și sănătos trebuie să învățăm să gătim, conform mărimilor porțiilor. În cărțile de bucate scrie mărimea porțiilor, doar că ele sunt ignorate” spune dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgie bariatrică, Coordonator și Director medical al Centrului Pediatric pentru Managementul Greutății – Memorial România, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Renunțarea la un consum ridicat de alimente este un proces dificil, având în vedere faptul că ne-am obișnuit corpul cu o cantitate prea mare de mâncare.

„Este greu să înveți să mănânci puțin, după ce ai fost învățat să mănânci mult. Aici este marea problemă. Societatea în care trăim ne învață să mâncăm mult. O facem fără să ne dăm seama. Ne-am învățat corpul să se sature la un nivel crescut de calorii, la o cantitate mai mare de mâncare” mai spune dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgie bariatrică, Coordonator și Director medical al Centrului Pediatric pentru Managementul Greutății – Memorial România, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.