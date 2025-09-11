VIDEO Cât de contagioasă este, de fapt, rujeola. Avertizările experților

România înregistrează o scădere dramatică a vaccinării împotriva unor boli foarte contagioase, precum este rujeola. Experții în sănătate publică avertizează cu privire la faptul că un singur caz de rujeolă poate provoca până la 20 de noi cazuri, dacă respectivele persoane nu sunt vaccinate împotriva bolii.

Rujeola se numără printre bolile transmisibile cu o rată ridicată de contagiozitate. Este nevoie doar de o singură persoană bolnavă pentru ca până la 20 de alte persoane să fie îmbolnăvire. Virusul afectează la o scară atât de ridicată mai ales persoanele nevaccinate.

„Rujeola este o boală foarte contagioasă, cam 15 până la 17, 18 persoane din jurul unui copil nevaccinat se pot îmbolnăvi dacă nu sunt imunizate. Și este gravă prin complicațiile la care se poate ajunge prin evoluția sa” susține dr. Aurora Stănescu, medic primar epidemiolog în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, șef secție Supraveghere și Control Boli Transmisibile, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Complicații și spitalizare

De cele mai multe ori, rujeola provoacă o serie de complicații ale stării de sănătate care, de cele mai multe ori, impun internarea în spital a copilului bolnav. Una dintre aceste complicații este pneumonia. Este nevoie ca cel mic să stea până la 14 zile în spital, sub supraveghere medicală pentru a se vindeca. Din păcate, în unele cazuri, aceste complicații pot avea consecințe dramatice.

„Cele mai multe sunt pneumoniile, cazuri care au necesitat spitalizări cu costuri importante, cu absenteism de la școală și grădinițe, fie concedii medicale, deci absenteismul părinților de la serviciu, pentru că părinții trebuie să stea cu cei mici în spital. Este o povară pentru sistemul de sănătate, niște costuri foarte mari pe tratamente și spitalizări, costuri care, în comparație cu costul vaccinului, sunt foarte mari” mai spune dr. Aurora Stănescu, medic primar epidemiolog în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, șef secție Supraveghere și Control Boli Transmisibile.

Rujeola este o boală care poate fi prevenită prin vaccinare. Administrarea vaccinului oferă protecție și împotriva complicațiilor pe care le provoacă această afecțiune.