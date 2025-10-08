VIDEO Cât de sigure sunt operațiile laser pentru rezolvarea cazurilor oftalmologice

Oftalmologia este o ramură a medicinei care utilizează foarte des laserul ca metodă terapeutică. Deși pacienții sunt oarecum neîncrezători în acest instrument, medicii susțin că laserul este un dispozitiv medical sigur și eficient.

„Cât de sigure sunt operațiile astea de laser? Operațiile de laser pentru ochi se fac încă din 1989 și se tot perfecționează. Dacă cumva era ceva rău, nu se mai practicam. La noi în clinică se fac din 2005. Dacă eu constatam că ceva este în neregulă, mă opream din efectuarea lor” susține dr. Andrei Filip, medic oftalmolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Dr. Andrei Filip are o vastă experiență în utilizarea instrumentelor laser pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și precizează faptul că sunt foarte sigure.

„Eu le spun oamenilor că atunci când se trezesc dimineața și ajung la mine în sală, sunt expuși la riscuri mai mari decât cele din sala de operație. Aici totul înseamnă standardizare și precizie” mai spune dr. Andrei Filip, medic oftalmolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.