VIDEO Cătălin Miron, președintele Ligii Performanței în Natație: „Ne pregătim intens pentru formarea campionilor”

Sportul este o activitate care trebuie să fie prezentă în viața fiecărui copil. Activitățile fizice modelează caracterul celor mici și-i îndreaptă către performanță. Drumul către succesul obținut pe plan sportiv presupune multe ore de antrenament, concentrare și responsabilitate. Despre toate aceste aspecte a vorbit în cadrul emisiunii „Ne facem mari”, difuzată pe Medika TV, Cătălin Miron, președintele Ligii Performanței în Natație.

„Noi avem un platou de încărcare, înseamnă că înoți mulți kilometri. Când ajungi la competiții, ajungi să ai vârfuri de formă. Tu te pregătești pentru un concurs, să zicem în februarie, dar timp de 6 luni ne pregătim intens pentru asta, pentru a obține rezultatele cele mai bune atunci” susține Cătălin Miron, președintele Ligii Performanței în Natație.

„Căutăm viitoarele talente”

Scopul antrenorului este de a modela caracterele copiilor, astfel încât aceștia să pășească încrezători pe drumul către succes.

„Noi suntem doar antrenori care căutăm viitoarele talente, în marea de oameni care ne vizitează bazinul. Noi trebuie să avem o viziune asupra viitorului campion. Ne putem da seama din cât de serios este, cât de corect este, cât de educat este față de sine și față de colegi, cât de pasionat este de ceea ce face. Noi dacă-l vedem dacă este implicat, ne uităm și a părinți cât de mult susține un copil, noi mergem apoi în direcția formării lui ca viitor campion” mai spune Cătălin Miron, președintele Ligii Performanței în Natație.