VIDEO Ce este adevărat și ce este fals în cazul infecției HPV

Infecția HPV este principala cauză a diferitelor forme de cancer care apar atât la femei, cât și la bărbați. Despre această infecție s-au creat numeroase mituri, pe care dr. Alina Datcu, medic primar obstetrică-ginecologie, Spitalul Regina Maria Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, la combătut, în direct, la Medika TV.

Deși mulți pacienți cred că infecția nu se poate transmite prin utilizarea prezervativului, în realitate nu este deloc așa. Infecția HPV se transmite chiar și prin utilizarea acestui mijloc de protecție, pentru că poarta sa de intrare în organism este diferită față de a altor microorganisme transmise prin contact sexual.

„Contactul piele pe piele reprezintă poarta de intrare a virusului HPV în organism. Și, mai mult decât atât, existența unei porți de intrare. Adică o breșă care se efectuează la nivelul mucoasei, poate fi și o zgârietură fină. Contactul sexual, dacă vreți, poate fi privit și ca un fel de traumatism pentru mucoasa vaginală sau perineală și acelea sunt porțile de intrare pentru HPV. De aceea, prezervativul nu acoperă și nu reduce semnificativ rata de transmitere. Și un contat sexual cu prezervativ poate transmite infecția” susține dr. Alina Datcu, medic primar obstetrică-ginecologie, Spitalul Regina Maria Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, multe femei consideră că dacă au un singur partener stabil nu se pot infecta cu HPV. Și acesta este un mit, pentru că infecția HPV se poate transmite chiar și în aceste condiții. Iată cum:

„Dacă o persoană consideră că dacă are un singur partener și nu se poate infecta cu HPV astfel este un mit. Zic asta pentru că așa cum am menționat, pentru HPV este o infecție latentă. Poate că partenerul pe care îl am de 8 ani nu știe că îl are, îi scade imunitatea, se activează virsul și-l transmite” mai spune dr. Alina Datcu, medic primar obstetrică-ginecologie, Spitalul Regina Maria Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, foarte mulți pacienți consideră că infecția HPV afectează doar femeile. În realitate, această infecție este prezentă și în cazul bărbaților și poate provoca forme de cancer penian.

„Un alt mit este legat de faptul că HPV afectează doar femeile. Este complet fals. El afectează în egală măsură și bărbații. Bărbații sunt foarte buni vectori, mai puțin generează repercusiuni la bărbați pentru că ei au tegument penian, iar femeile au mucoasă vaginală. Și mucoasa este mai sensibilă” mai spune dr. Alina Datcu, medic primar obstetrică-ginecologie, Spitalul Regina Maria Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.