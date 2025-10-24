VIDEO Ce este diga și de ce e importantă la stomatolog?

De foarte multe ori, atunci când mergem la stomatolog, medicul utilizează o fâșie de plastic pe care o aplică în zona dinților pe care îi tratează. Denumit digă, acest material joacă un rol semnificativ în prevenirea infecțiilor și răspândirea microorganismelor în cabinetul specialistului.

„Diga este acea folie din plastic subțire care se instalează pe dintele pacientului și care deasupra acestei folii se lucrează cu instrumentarul rotativ, în timp ce saliva este izolată de desubt” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Medicul Lorelei Nassar atrage atenția cu privire la respectarea protocoalelor privind prevenția infecțiilor care pot apărea în timpul administrării tratamentului stomatologic.

„Prin protocoale simple respectate în tocmai se elimină riscul de suprainfectare și de difuzare a infecțiilor în mediul stomatologic” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.