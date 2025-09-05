VIDEO Ce este estetica dentară și de ce este importantă?

Estetica dentară ne ajută să avem o dantură frumoasă, însă pentru a atinge acest deziderat este necesar ca dinții să fie în primul rând sănătoși. Nu putem vorbi despre dinți frumoși, fără a considera că sunt fără riscuri în ceea ce privește sănătatea lor.

„Estetica este strâns legată și de sănătatea dentară. Nu ne raportăm strict la estetică în detrimentul celorlalte funcții. Cel mai important este ca întreaga față să fie armonioasă și ocluzia să fie armonioasă, încât în cazurile în care sunt probleme mari, partea de estetică este lăsată la final, după ce rezolvăm toate aceste probleme” spune dr. Ramona Hîrbu, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Având în vedere că sănătatea dentară este importantă, medicii recomandă pacienților ca până la momentul în care decid să rezolve problemele de aspect ale dinților, ar fi bine să facă demersuri pentru a remedia problemele dentare urgente.

„Deși pentru unii ar putea să fie o urgență, trebuie întâi rezolvate celelalte probleme. Sigur, înțeleg urgența de ordin estetic, adică un zâmbet care nu este impecabil, poate genera complexe sociale, de scăderea încrederii în sine. Dacă ne lipsește un dinte din față, nu mai putem zâmbi oamenilor” mai spune dr. Ramona Hîrbu, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.