VIDEO Ce poți face dacă ai pete maronii pe față după naștere? Sfaturile medicilor

O consecință a nașterii poate fi și melasma, adică acele pete maronii care apar la nivelul feței. Aceste peste sunt provocate de modificările hormonale care apar în timpul sarcinii, iar pentru ținerea lor sub control mamelor le sunt recomandate doar anumite tipuri de tratamente dermato-cosmetice.

„Tratamentele pentru pete sunt agresive și trebuie recomandate de medic. Sunt substanțe depigmentante, în diverse concentrații. Nu li se

recomandă femeilor gravide. Sunt anumite dermato-cosmetice cu ingrediente din plante care pot ajuta, dar sunt adjuvante să țină sub control petele, nu le estompează” susține dr. Cristalia Rusu – Doriza, medic primar dermato-venerologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.