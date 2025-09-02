VIDEO Ce spune durerea de spate despre sănătatea noastră

Durerea de spate apare de cele mai multe ori în momentul în care avem o problemă. Automedicația nu o rezolvă, ci doar prelungește durerea pe termen lung. Gestionarea durerii se face doar în cabinetul medicului specialist.

„Durerea nu este dușmanul nostru. Ea e neplăcută, dar ne arată că undeva ceva nu e în regulă. De regulă noi luăm câteva pastile să scăpăm de ea, dar nu e corect să facem asta. Nu trebuie să luptăm cu ea. Trebuie să încercăm să găsim cauza și să o înlăturăm” a precizat dr. Vasile Druță, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cu durerea la medic

Administrarea voluntară de antiinflamatoare nu va rezolva pe deplin problema durerii. De aceea este important să mergem la medic la primele semne de durere. Astfel, medicii pot descoperi un tratament eficient care să ne ajute să scăpăm de durere pentru totdeauna.