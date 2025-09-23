VIDEO Ce sunt pietrele la rinichi și cum se formează? Explicațiile medicilor

Pietrele la rinichi reprezintă o problemă medicală foarte cunoscută și, în același timp, studiată de specialiști. Din păcate, problema este că deși pot fi eliminate, ele pot reapărea, dând peste cap viața pacienților.

„Sunt o boală foarte veche și înseamnă prezența unor pietre în căile urinare. În căile din interiorul rinichilor, pe canalele care transportă urina către vezică sau în aparatul urinar inferior, vezica urinară, uretră. Sunt o problemă de sănătate pentru că sunt o boală cu potențial recidivant și dacă evoluează necontrolat ne expune la tot felul de complicații posibile, mergând până la distrugerea rinichilor așa fel încât funcția lor să devină insuficientă” spune conf. dr. Răzvan Mulțescu, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Nisip la rinichi vs pietre la rinichi

În stadiul incipient de dezvoltare, peitrele la rinichi sunt denumite popular „nisip la rinichi”. Chiar și aceste pietre foarte mici pot afecta calitatea vieții pacientului.

„Ceea ce se numește nisip în limbaj popular, noi în limbaj de specialitate îl numim microlitiază adică tot niște pietre, dar de dimensiuni foarte mici. Motivul pentru care atunci când sunt mici le numim așa este că dacă pleacă la drum în acest stadiu au șanse mari de a se elimina fără niște probleme deosebite. Se întâmplă uneori pacienți cu microcalculi înțepeniți pe calea urinară și nu reușesc să iasă spontan. Nu este o situație des întâlnită, dar ne izbim de a în realitate, pentru că eliminarea lor nu depinde de dimensiune ci și de calibrul căii urinare pe care o străbat. Dacă există zone de stenoză chiar și un microcalcul de mici dimensiuni se poate bloca” mai spune conf. dr. Răzvan Mulțescu, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.