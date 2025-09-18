VIDEO Cele trei semnale de alarmă care ar trebui să ne trimită la urolog

Problemele urologice nu trebuie trecute cu vederea, pentru că în lipsa unui diagnostic și a unui tratament, ele se pot agrava. Medicii susțin faptul că există trei semnale de alarmă semnificative care ar trebui să ne trimită la medicul urolog.

„Care ar fi trei simptome care ar trebui să ne aducă la urolog? Unul dintre acestea ar trebui să fie urinatul cu sânge, hematuria trebuie să fie un lucru care să ne sperie, mai ales dacă este ca un simptom, adică nu se însoțește de alte simptome. Pentru că dacă apar usturimi sau mirosuri neplăcute, putem spune că e o cistită, dar o urinare cu sânge fără altceva poate semnifica existența unei tumori la nivelul vezicii, mai ales dacă pacientul este și fumător” spune dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, durerile lombare apărute din senin pot reprezenta un simptom care să ne trimită la urolog. Riscul cel mai mare îl reprezintă pietrele la rinichi.

„A doua situație este legată de durerile lombare, în spate, durere apărută brusc, care sunt legate de mișcare. Pacientul nu-și găsește nicio poziție care să aline durerea. Această durere ne poate duce cu gândul că e vorba despre o colică renală, o piatră care a blocat rinichiului și determină colica renală” mai spune dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, un alt semnal de alarmă este legat de urinările nocturne, mai ales în cazu bărbaților peste 60 de ani.

„Urinările nocturne, mai ales la bărbații de peste 60 de ani, mai ales dacă se însoțesc și cu micțiuni dificile, pacientul merge la toaletă și petrece mult timp” mai spune dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.