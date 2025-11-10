VIDEO Chirurgia estetică, dincolo de bisturiu. Marile provocări ale medicului Ana Maria Oproiu

Chirurgia estetică este asociată de cele mai multe ori cu ideea de frumusețe. Medicii care o practică susțin faptul că dincolo de partea legată de înfrumusețare, chirurgia estetică înseamnă provocarea pentru a reda funcționalitatea organelor care au fost afectate în urma unor traumatisme. Cel mai dificil pentru medicii specializați în chirurgia plastică și reconstructivă este atunci când trebuie să acorde îngrijiri medicale persoanelor care au suferit arsuri.

„Arsurile sunt partea întunecată a specialității noastre. Foarte puțini fac asta și trebuie să fie foarte dedicați. De obicei toți vor să facă partea de estetică, sărind partea de traumatologie și partea recunostructivă. Dacă nu știi să rezolvi cazurile care-ți vin în urgență, tot ce înseamnă traumă, tot ce înseamnă reconstrucții, este greu să faci doar estetică la un nivel de perfromanță” explică susține prof. univ. dr. Ana Maria Oproiu, medic primar chirurgie plastică și reconstructivă, invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

O poveste emoționantă

În viața fiecărui specialist cu zeci de ani de experiență profesională, așa cum este cazul medicului Ana Maria Oproiu, apar poveștile unor pacienți salvați din situații limită care se recuperează și le aduc recunoștință celor care au avut grijă de sănătatea lor. În cazul prof. univ. dr. Ana Maria Oproiu, un pacient căruia i-a salvat mâna lezată de un traumatism, acesta a reușit să realizeze o sculptură de lemn pe care i-a oferit-o în semn de recunoștință.

„Cea mai mare satisfacție am avut-o de la un pacient care a avut un traumatism grav la nivelul mâinii și i-am refăcut nervii și a putu să facă o mică sculptură din lemn cu respectiva mână. Am multe povești strânse în sufletul meu” mai spune susține prof. univ. dr. Ana Maria Oproiu, medic primar chirurgie plastică și reconstructivă, invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.