VIDEO Clipitul, secretul ochilor curați și sănătoși

Clipitul este un gest pe care îl facem involuntar, dar care are un rol semnificativ în menținerea sănătății ochilor. Atunci când clipim, pleoapele ajută la lubrifierea suprafeței oculare și îndepărtează impuritățile care pot afecta corneea. Puțini oameni știu că pe parcursul unei zile clipim de 15 mii de ori.

Prin clipit se secretă lacrimi care au rolul de a curăța și lubrifia ochii. Într-o zi, cantitatea de lacrimi pe care glandele lacrimale o elimină este de până la 3 mililitri.

„Practic în timpul unui minut clipim de aproximativ 15-20 de ori. Asta înseamnă că în decursul unei ore clipim de 1000 de ori. Nu realizăm asta, iar rolul primordial îl au pleoapele. Pleoapele ne ajută să distribuim filmul lacrimal și de a proteja corneea și de a lubrifia suprafața oculară. Au rolul de a curăța corneea. Într-o zi clipim de peste 15 mii de ori și se adună o cantitate de 2, 3 mililitri de lacrimi” a explicat dr. Mihnea Vulpe, medic primar oftalmolog – Centrul Medical TenMed, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.