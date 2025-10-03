VIDEO Colaborarea medic-pacient în stabilirea planului de tratament stomatologic. Medici: „Ținem cont de părerea oamenilor”

De cele mai multe ori, planul de tratament stomatologic se stabilește la prima evaluare a sănătății orale a unui pacient. Dacă implică partea de estetică, medicii vor ține cont te opiniile pacienților cu privire la felul în care doresc să arate dinților. Culoarea este importantă, dar și funcționalitatea danturii joacă un rol fundamental pentru sănătatea întregului organism.

„Niciodată pacientul din perspectiva mea nu este o parte pasivă, pentru că el suferă transformările. Totul trebuie să fie spre ceva pozitiv, dacă starea lui nu este una bună, noi trebuie să-i inducem o stare de bine prin tratamentele pe care le aplicăm. Îi prezentăm variantele de tratament, să ne pună întrebări. Pe partea chirurgicală ne întreabă dacă doare, dacă sunt complicații, sunt lucruri pe care atât din experiență le putem lămuri foarte repede” susține dr. Matei Trăistaru, medic specialist chirurgie dento-alveolară, supraspecializare implantologie orală, invitat în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Ce vor, de fapt, pacienții?

Atrași de imaginile văzute pe rețelele sociale, pacienții își doresc să aibă dinți cât mai albi. Medicii țin cont de această solicitare, însă se pune în discuție și funcționalitatea noilor dinți, mai ales în cazul implanturilor. Dinții trebuie să fie funcționali pentru o bună sănătate orală și a întregului organism.

„Pe partea protetică vor să știe că vor avea cei mai frumoși și albi dinți. Aici trebuie să avem o discuție. Concretă pe caz ca să vedem limitele, să nu fie așteptări nerealiste. Este acest trend de culoare cât mai albă. Ținem cont de sfaturile lor, dar în ceea ce privește forma și funcția trebuie toate corelate, nu sacrificăm totul pe altarul esteticii” a adăugat dr. Ramona Hîrbu„, medic specialist stomatologie generală, protetician.