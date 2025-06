VIDEO Cum să-ți dai seama ce-ți place să faci? Sfaturile terapeutei Florina Cristache

Florina Cristache se numără printre cele mai cunoscute nume de psihoterapeuți din România. Cu o excelentă experiență profesională, terapeuta a vorbit în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”, difuzată la Medika TV, despre alegerea profesiei și despre momentul în care și-a dat seama că vrea să devină terapeut.

„În tot parcursul acesta în care eu am lucrat în diverse instituții publice. Eu mereu m-am format. Am făcut diverse cursuri internaționale, fie am făcut terapie cu mine sau de grup. Am avut diverse experiențe. Într-o zi am înțeles că eu îmi doresc să mă bucur de o stare de bine. Apoi m-am gândit cum ar trebui să fie acțiunile din viața mea ca eu să mă bucur de starea de bine? Am lucrat cu mine vreo lună două, din lista de ce fac azi, ce pot să schimb și să adaptez și ce nu pot? Îmi doresc să continui sau să renunț aici și să o iau de la zero într-un domeniu nou? Apoi m-am ales pe mine” a declarat psihoterapeuta Florina Cristache.

În momentul în care și-a dat seama ce vrea să facă din punct de vedere profesional, Florina Cristache a ales să nu renunțe la această profesie. „Nu am vrut să renunț niciodată” a mai spus Florina Cristache, psihoterapeut.