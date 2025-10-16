VIDEO De ce vor românii aparate dentare?

Tratamentele orale care necesită purtarea aparatelor dentare sunt tot mai des recomandate de medicii stomatologi. Specialiștii susțin că pacienții le acceptă, mai ales că pe piață există noi tehnologii care nu mai transformă aceste dispozitive într-unele greu de suportat.

„Există o creștere în ceea ce privește tratamentul ortodontic, o frecvență mai mare cu 30% în acest an de exemplu. De ce? Oamenii devin mai conștienți de modul în care arată, își doresc să își îndrepte dinții, iar mulți adulți de astăzi nu au beneficiat de astfel de tratamente în perioada copilăriei. Acum văd peste tot că mulți poartă aparatul dentar și vor și ei” explică dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog, specializare în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Evoluție tehnologică

Tehnologia privind aparatele dentare s-a îmbunătățit vizibil, iar datorită acestui aspect astăzi aparatele dentare sunt mult mai ușor de montat și de purtat.

„Ne ajută tehnologia și evoluția ei pentru că acum avem tot felul de aparate care nu mai implică un tratament îndelungat sau disconfort mare. Pacienții se pot adapta mai ușor cu ele și nu mai este reticența din anii trecuți” mai spune dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog, specializare în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

 

