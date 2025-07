VIDEO Din cabinet, pe cele mai înalte vârfuri din lume. Povestea medicului Raluca Uzum

Raluca Uzum este medic primar obstetrică-ginecologie și este pasionată de alpinism. Datorită acestei pasiuni, a urcat, la propriu, pe cele mai înalte culmi muntoase din lume. Despre senzația care se simte la peste 8 mii de metri înălțime a vorbit la Medika TV, fiind invitata Ioanei Maria Moldovan, în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

„Am fost de 10 ori în Himalaya. Expediții peste 8 mii de metri am avut 5. Primele 4 tentative sunt cei mai înalți după Everest. Vorbesc despre salba piscurilor Munților Himalaya. Sunt pe locul 3, 4, 5 din lume de pe planetă. Ultima tentativă a fost de anul trecut care a fost și reușită” a povestit medicul Raluca Uzum.

Viața la înălțime

La peste 8 mii de metri înălțime, respirația ți se oprește la propriu din cauza aerului rarefiat. Indiferent de culmile pe care le-a urcat, medicul Raluca Uzum nu s-a lăsat afectată de această problemă. I-a povestit Ioanei Maria Moldovan ce senzație o încearcă de fiecare dată când ajunge sus.

„La peste 8 mii de metri altitudine aerul este rarefiat, dar nu am avut niciodată o problemă din punctul acesta de vedere. Cred că sunt o norocoasă. Nu am experimentat neplăcerile unei hipoxii, în aerul rarefiat. Este pentru mine întâlnirea cu divinitatea. Nu vreau să pară cuvinte aruncate. Este o poate o exacerbare din cauza posibilelor halucinații ce pot apărea din cauza hipoxiei, nu-mi dau seama dar eu asta am simțit. Mă consider o răsfățată a sorții” a mai spus medicul Raluca Uzum.