VIDEO Dinții naturali arată diferit după montarea implanturilor? Iată ce trebuie să faci

Între culoarea dinților naturali și cea a coroanei care îmbracă un implant dentar pot apărea diferențe. Pentru a menține culoarea danturii naturale există anumite proceduri stomatologice pe care pacienții trebuie să le facă pentru ca diferența să nu fie atât de mare.

„Trebuie să facem prevenție, cu igienizări complete și complexe, cu reabilitări corecte cu administrarea sau realizarea periodică de air-flow, chiar dacă se schimbă culoarea naturală a dinților nu se va ajunge la o diferență foarte mare de nuanță” spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, la Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Dacă totuși diferența de culoare este vizibilă și se menține, coroanele implanturilor dentare pot fi înlocuite cu unele care să fie cât mai aproape de culoarea dinților naturali.

„De asemenea, implanturile au o coroană care, în timp, s-ar putea modifica. Nu este nicio problemă” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, la Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.